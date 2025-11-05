Географический диктант РГО пройдет по всему миру 30 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная просветительская акция Русского географического общества "Географический диктант" состоится в 11-й раз по всему миру 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба РГО.

Отмечается, что за время проведения акция объединила более 4 миллионов участников из России и 136 стран мира, став крупнейшим просветительским проектом России и лауреатом премии "Знание" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Экология и туризм".

В 2025 году диктант пройдет в двух форматах. Очно он состоится 30 ноября в 12:00 по местному времени на площадках, специально организованных как в России, так и за рубежом. Их регистрация началась 1 сентября и закончится 20 ноября.

С 30 ноября по 14 декабря на сайте dictant.rgo.ru состоится онлайн-диктант. Время начала и окончания – 12:00 по местному времени.

На выполнение заданий очного формата дается 45 минут. За это время участники должны ответить на 40 вопросов – проверить географическую грамотность на простых фактах и подумать над заданиями, которые требуют логики и эрудиции. Для иностранных участников подготовлен упрощенный вариант, который состоит из 20 головоломок.

Кроме того, в диктант войдут вопросы, присланные любителями географии со всего мира в рамках конкурса "Напиши свой вопрос для Географического диктанта", а также задания от зарубежных партеров РГО и крупнейших российских компаний.

Тема заданий охватывает ключевые юбилеи 2025 года, например 180-летие РГО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 500-летие освоения Северного морского пути.

Участники, которые будут писать диктант в очном формате, выберут одну из нескольких тысяч площадок, среди наиболее ярких локаций – пароход-музей "Святой Николай", Музей вечной мерзлоты, Камская ГЭС и другие.

Площадки, зарегистрированные под знаковым номером, таким как 1, 1 000, 5 000 и 10 000, получат награды от оргкомитета. Также состоится конкурс на "Лучшую площадку для проведения Географического диктанта".

Помимо этого, с 3 ноября на официальном сайте диктанта открылась демоверсия. Благодаря этому участники смогут подготовиться к решению загадок, не выходя из дома.

Ранее стало известно, что писатель Алексей Варламов стал автором текста к акции "Тотальный диктант". Она пройдет в 2026 году. В настоящий момент текст о детстве поэта Александра Пушкина и его взаимоотношениях с родителями уже написан, с ним работает филологический совет проекта.

