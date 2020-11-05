В Роскачестве дали советы по выбору зимней куртки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роскачества озвучили ряд рекомендаций, которые помогут россиянам выбрать хорошую зимнюю куртку, сообщает сайт "Комсомольской правды". По словам экспертов, в холодное время года лучше отдавать предпочтение одежде с пуховым наполнением.

"Только пуховые куртки могут быть очень теплыми при температуре до минус 50 градусов, а синтетические сложно изготовить для температуры ниже минус 40. Поэтому большинство синтетических курток используется при небольшом морозе, а пуховые – при сильном", – сообщили эксперты.

Определить наполнитель куртки можно на ощупь. Полиэстерные волокна будут более грубыми, а пух – более мягким, рассказали специалисты. Кроме того, синтетический утеплитель будет пружиниться при нажатии, а натуральный мягко промнется, добавили они.

Также при выборе куртки в Роскачестве рекомендовали обращать внимание на наличие аллергических реакций у человека на различные наполнители. Для чувствительных покупателей существуют гипоаллергенные синтетические материалы, подчеркнули эксперты.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи населению столицы Андрей Тяжельников рассказал о важности ношения головного убора осенью. Он обратил внимание на то, что от холода могут пострадать волосяные луковицы, что способно привести к ломкости и выпадению волос.