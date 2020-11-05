Банки начали активно внедрять анонимные цифровые карты – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские банки начали выпускать цифровые карты для новых клиентов, которые не требуют подтверждения личности. На счете таких карт не может храниться более 15 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что цифровые карты уже предлагают "Почта Банк", "Тинькофф" и "Ак Барс Банк". Уточняется, что ВТБ и "БКС Банк" планируют запустить такой продукт в ближайшее время.

"Карта токенизируется в смартфоне – покупки делаются через ApplePay, GooglePay или SamsungPay. Среди доступных операции по виртуальной карте: просмотр реквизитов и истории действий, переводы, пополнения, покупки в торговых точках и интернет-магазинах, блокировка через call-центр и закрытие карты", – рассказал представитель "Ак Барс Банка".

Отмечается, что банки могут выпускать анонимные электронные кошельки. Владелец может только оплачивать товары и услуги, а снять наличные не получится.

Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала об особенностях оформления кредитов в онлайн-формате. Она отметила, что опасения может вызывать вопрос безопасности процедуры. Кроме того, эксперт напомнила о возможности попадания на фишинговые сайты, которые лишь формой напоминают интернет-ресурс банка.