Банки начали активно внедрять анонимные цифровые карты – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские банки начали выпускать цифровые карты для новых клиентов, которые не требуют подтверждения личности. На счете таких карт не может храниться более 15 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".
В материале говорится, что цифровые карты уже предлагают "Почта Банк", "Тинькофф" и "Ак Барс Банк". Уточняется, что ВТБ и "БКС Банк" планируют запустить такой продукт в ближайшее время.
"Карта токенизируется в смартфоне – покупки делаются через ApplePay, GooglePay или SamsungPay. Среди доступных операции по виртуальной карте: просмотр реквизитов и истории действий, переводы, пополнения, покупки в торговых точках и интернет-магазинах, блокировка через call-центр и закрытие карты", – рассказал представитель "Ак Барс Банка".
Отмечается, что банки могут выпускать анонимные электронные кошельки. Владелец может только оплачивать товары и услуги, а снять наличные не получится.
Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала об особенностях оформления кредитов в онлайн-формате. Она отметила, что опасения может вызывать вопрос безопасности процедуры. Кроме того, эксперт напомнила о возможности попадания на фишинговые сайты, которые лишь формой напоминают интернет-ресурс банка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: