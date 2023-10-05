Терапевт рассказал, как избежать развития инсульта

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Избежать развития инсульта помогут отказ от курения и потребления алкоголя, отсутствие стресса, а также физическая активность и правильное питание. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Игоря Видяскина.

Кроме того, специалист посоветовал контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови.

"Следите за весом, поддерживайте оптимальный индекс массы тела", – добавил врач.

Также терапевт напомнил, что больного во время инсульта нельзя перемещать, поскольку необходимо сократить вероятность травмирования. Более того, человеку без разрешения врача нельзя давать лекарства, а также кормить и поить, потому что в момент ухудшения состояния здоровья нарушается функция глотания.

Видяскин предупредил, что при появлении признаков кровоизлияния в мозг необходимо быстро звонить в скорую.

Ранее российские ученые придумали специальный алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения. Система работает на основе медицинской методики "УДАР" и нейросети по реальным данным людей, у которых диагностировали инсульт.

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