Самозанятые в РФ смогут оформлять больничные

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В министерстве труда представили модель добровольного социального страхования для самозанятых. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, Минтруд разработал механизм уплаты взносов и получения страховых выплат по временной нетрудоспособности. Так, размер ежемесячного взноса будет рассчитываться из базового страхуемого дохода, который составляет 32 484 рубля на 2023 год. Ежемесячный взнос составит 1 247 рублей.

Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взносов. При стаже более восьми лет и выплате взносов от шести до 12 месяцев выплатят 100% застрахованной суммы. 80% суммы выплатят в случае стажа от пяти до восьми лет, 60% – при стаже до пяти лет.

Если самозанятый долго не будет пользоваться выплатами по страхованию, то снизится и размер взносов. Так, после 18 месяцев без страховых случаев к размеру взносов применят понижающий коэффициент 0,9, а после двух лет – 0,7.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Елены Дыбовой, в ТПП поступает большое количество обращений об ущемлении прав самозанятых из-за отсутствия социальной защищенности при болезни и наступлении иного страхового случая. Она отметила, что около двух третей самозанятых не обеспечены социальными гарантиями.

Ведущий научный сотрудник Центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института Наталья Локтюхина рассказала, что в РФ зарегистрировано свыше 5,5 миллиона официальных самозанятых и их численность будет лишь расти.

Юрист Коллегии адвокатов "Люди Дела" Денис Зайцев считает, что указанные меры необязательны, так как самозанятые могут самостоятельно направить сэкономленные средства на оплату медицинской страховки.

"Введение добровольной уплаты страховых взносов – это постепенное увеличение платежей в бюджет. Это вполне ожидаемо, если учитывать, что основной задачей введения режима самозанятых было именно обеление бизнеса, после чего с бизнеса, выведенного из тени, начнут собирать налог и сборы", – отметил Зайцев.

По его мнению, самозанятые не будут платить взносы, так как во главу угла ставят оптимизацию платежей в бюджет.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ установило максимальный размер выплаты по больничным листам на 2023 год. Максимальная выплата по больничному составит в 2023 году 83 204 рубля в месяц для граждан со страховым стажем 8 и более лет. Для стажа от 5 до 8 лет предельной отметкой станет сумма в 66 564 рубля в месяц.



Минтруд РФ определил максимальный размер выплат по больничным в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!