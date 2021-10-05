Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24
Переменная облачность прогнозируется в столичном регионе во вторник, 5 октября. Такие данные приводятся на портале "Метеоновости".
Днем Москва и область окажутся на периферии антициклона. При этом осадков в столичном регионе не ожидается.
Воздух в Москве прогреется до 9–11 градусов тепла. По области потеплеет до +13 градусов.
Кроме того, относительная влажность воздуха в регионе составит порядка 60%.
"Ветер юго-восточный – 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 767 миллиметров ртутного столба", – отмечается в материале.
Метеорологи предупреждают, что высокое атмосферное давление способно спровоцировать обострения при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что здоровый человек не реагирует на повышение атмосферного давления. Он не чувствует изменений, так как организм приспосабливается к ним. По ее словам, неприятности могут возникнуть у людей с хроническими заболеваниями, особенно с ослабленной сердечно-сосудистой системой.
"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в Москве 5 октября
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