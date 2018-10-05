"Бабье лето" вернется в Москву на следующей неделе

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"Старое бабье лето" ожидает москвичей на следующей неделе. Температура воздуха вновь будет превышать климатическую норму на несколько градусов. Об этом сообщил специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе нас ждет настоящее "старое бабье лето" с характерной малооблачной тихой погодой и очень комфортным температурным фоном, в отдельные дни на пять-семь градусов превышающим свою климатическую норму", – сказал он, передает РИА Новости.

Он отметил, что улучшение погоды произойдет в результате гигантского антициклона, который будет удерживать свои позиции до 13-14 октября. По словам метеоролога, в ночные часы температура будет падать до +1...+6 градусов, а днем повышаться 10-15 градусов тепла. Согласно предварительным прогнозам, к концу недели в городе потеплеет до +17.

На Руси по народному календарю бабье лето делилось на два периода "молодое" (с 28 августа по 11 сентября) и "старое" (с 14 по 24 сентября).

Ранее сообщалось, что первый тонкий слой снега опустится на землю Москвы не раньше конца октября. Устойчивый снежный покров соберется в следующем месяце.

Утром 5 октября "Фобос" сообщил, что ночь на эту пятницу стала самой холодной в Москве с начала месяца. В 6 утра 5 октября метеостанция ВДНХ зафиксировала температуру только в 2,8 градуса выше нуля. Пока это самый низкий температурный показатель за октябрь.