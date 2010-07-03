Отличники и хорошисты РЭУ имени Плеханова лишились мест в общежитии

Отличников и хорошистов Российского Экономического Университета имени Плеханова лишили места в студенческом общежитии, передает телеканал Москва 24. Наличие места, как выяснилось, зависит не только от успеваемости, но и от активной работы на благо вуза.

В списках на размещение в новом учебном году отсутствовали фамилии десятков студентов. Как рассказал телеканалу один из пострадавших, в деканате им заявили, что они мало участвовали в общественной жизни вуза и в итоге получили низкий социальный рейтинг.

"Чтобы соответствовать критериям проживания в общежитии, нужно жить в университете, как показал этот год", – заверил студент 3-го курса Руслан Ичхаев. "У нас есть много проектов: Мисс-РЭУ, Мистер "Плехановский университет", День открытых дверей, кураторство для первокурсников. И за все это мы получаем баллы. Сколько? Нам не говорят", – рассказал третьекурсник. По его словам, студенты не могут отслеживать количество накопленных социальных баллов, они узнают свой рейтинг только в конце года.

Среди тех, кто остался без места в общежитии, есть учащиеся, которые уверены, что получили низкие баллы незаслуженно. В частности, студентка Екатерина Веремеенко в прошлом году участвовала в научных конференциях, писала статьи в журнал университета и даже руководила беговым клубом. О своем социальном рейтинге девушка не беспокоилась. "Нам прислали Google-форму, в которой мы должны были заполнить все наши достижения. Я ее заполнила, отправила приложение по почте и сидела очень спокойно, потому что мне казалось, что мне не о чем было волноваться", – рассказала студентка. По ее словам, максимальное количество баллов – 400, а ей поставили 19.

Согласно данным на официальном сайте вуза, в конце августа в резервном списке на заселение числится 221 человек. Как утверждают студенты, большинство из списка – отличники и хорошисты с низким социальным рейтингом.

Является ли законным такой конкурс на места в общежития? Как сказано в официальном письме Минобрнауки, разосланном руководителям вузов еще в 2007 году,

студента могут лишить места в общежитии, если он: использует жилое помещение не по назначению, портит имущество, отказывается от жилья по собственному желанию, создает невыносимые условия для других студентов, имеет долги по ЖКХ сроком более трех месяцев, проживает по другому адресу более двух месяцев, появляется в общежитии пьяным, хранит запрещенные вещества, отчисляется или заканчивает обучение. Как следует из списка, такой причины отказа, как низкий социальный рейтинг, в нем нет.

Однако документально руководство Плехановского университета не допустило никаких нарушений. Дело в том, что перед заселением в общежитие студенты подписывают договор социального найма сроком на один год. Решение о продлении администрация вуза принимает в зависимости от оценок – не должно быть ни единой тройки – и социального рейтинга.

Юристы утверждают, что отказывать в продлении соглашения без причин, указанных в письме Минобрнауки, вуз не имеет права. "В данном случае студент сначала может написать жалобу в администрацию вуза. В том случае, если жалоба не будет удовлетворена, он вправе обратиться в суд с иском на восстановление права на проживание в соответствующем помещении", – пояснил юрист Тимур Богатырев.

Общественники говорят, что решить проблему с размещением студентов можно, если о них позаботится руководство вуза. По словам председателя Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы Амира Саракова, существует успешная практика, когда "администрация снимает гостиницу или хостел, либо партнерские общежития партнерских вузов, тем самым закрывая потребность студентов в общежитии". Как отметил Сараков, "очень большой процент первокурсников и в принципе студентов, которые обучаются на сегодняшний день в Москве, как раз нуждаются в общежитии, а жилищный фонд вуза не располагает тем количеством мест, которое для этого требуется".

В Ассоциации студентов Москвы также сообщили, что следят за ситуацией в РЭУ имени Плеханова. По последним данным, администрация вуза уже предоставила жилье 40 студентам из резервного списка. Вопрос о том, где будут жить остальные отличники и хорошисты, пока остается открытым.