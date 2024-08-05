Кратковременные дожди ожидаются в Москве 5 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 5 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 21 до 26 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что москвичам не стоит ждать возвращения 30-градусной жары в августе. По словам эксперта, август будет в меру теплым, температура воздуха будет близка к норме для этого времени года.

