Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

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Аномально жаркая погода начнет отступать от Москвы к середине будущей недели. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога Надежду Точенову.

Она отметила, что жара сохранится до среды, 9 августа.

"В понедельник, 7 августа, ожидается ясная погода. В ночные часы столбики термометров покажут плюс 20–22 градуса, а днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Ветер юго-восточный, сильный, порывы до 10 метров в секунду", – подчеркнула синоптик.

По словам метеоролога, 8 августа прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а ночью температура составит около 22 градусов. Днем она поднимется до 31 градуса. В среду, 9 августа, в столице также ожидаются дождь и гроза. Ночью столбики термометров покажут до 22 градусов, а днем будет около 27 градусов.

Сильные дожди придут в Москву 11 августа, ночные и дневные температуры составят от 17 до 20 градусов, заключила Точенова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что кратковременные дожди и температура до 18 градусов прогнозируются в Центральной России во второй половине будущей недели. Он отметил, что в первой половине в столице будет жара до 34 градусов, однако во второй половине недели погода изменится.

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