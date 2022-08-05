Эксперт рассказал, как объединить россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Идея "русского мира" поможет объединить россиян. Такое мнение высказал главный редактор медиахолдинга Readovka Алексей Костылев в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Волшебное превращение россиянина в русского происходит на наших глазах. И чем больше россиян вдруг поймут, что они русские, тем быстрее мы заживем долго, счастливо, здраво и по уму", – сказал Костылев.

Он также отметил, что в последнее время в России изменилось отношение к пропаганде всего русского.

"По сути мы говорим о том, что на бюрократическом уровне легимитируются те вещи, которые уже состоялись. То есть, условно пропаганда русского сейчас во время событий, когда расколотый народ объединяется, русско-украинский, необходима. Было бы странно, если бы не было пропаганды того самого русского", – заявил Костылев.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что иностранных граждан необходимо выдворять из России за проявление русофобии. Таким правом должен быть наделен МИД РФ, высказался он. Он отметил необходимость законодательной проработки данного вопроса.