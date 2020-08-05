Женскую парковку в Казани ГИБДД потребовали убрать

ГИБДД Казани потребовала убрать женскую парковку от ТЦ
Розовую парковку возле одного из торговых центров Казани, предназначенную для женщин, госавтоинспекция предписала ликвидировать. Требование выдвинуто в связи с тем, что она нарушает правила дорожного движения.
Дело в том, что асфальт на парковке окрашен в розовый цвет, а габариты машино-мест значительно превышают норму. Организаторы объясняют это тем, что при таких размерах легче грузить покупки в машину. Пресловутое женское маневрирование здесь не при чем.
Но вот в ГИБДД "гендерная" парковка вызвала возмущение в связи с нарушением правил дорожного движения. Сотрудники инспекции потребовали вернуть ей прежний вид в течение трех дней, в противном случае владельцам торгового центра выпишут штраф.
Ранее стало известно, что в Москве начал работать велопатруль. Его работники будут следить за тем, чтобы водители не парковались на велодорожках, пешеходных переходах и тротуарах.
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