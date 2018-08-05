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Общество

5 августа, 13:17

В МЧС предупредили москвичей о грозе в ближайшие часы

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы. Непогода сохранится до вечера, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

При грозе порывы ветра составят до 15 метров в секунду. В ведомстве призвали по возможности переждать дождь в капитальном строении.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов.

Водителям стоит, по возможности, на время грозы припарковаться. Парковать автомобиль следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Грозы ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя.

Воздух в Москве прогреется до +25... +27 градусов, в Московской области – до +22... +27 градусов.

Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%.

Ранее Гидрометцентр продлил на 5 августа желтый уровень опасности в Москве из-за грозы и риска возникновения пожаров.

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