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14:16

Общество

Андрей Кондрашов назначен гендиректором ТАСС

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому пост гендиректора информагентства ТАСС займет бывший первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кондрашов – известный российский журналист и телеведущий. На телевидении он работает с 1991 года. За время карьеры ему удалось поработать корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, телеведущим программ "Вести" и "Вести недели". На должность заместителя гендиректора ВГТРК Кондрашов был назначен в 2018 году.

Помимо этого, журналист является лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ" и специальной премии "За отражение истории". Он также имеет госнаграды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Крыму.

Кондрашов сменит на посту Сергея Михайлова, который являлся гендиректором ТАСС с 2012 года. За время работы в информагентстве Михайлов не раз отмечался благодарностью президента РФ, а также был удостоен государственных наград.

Под руководством Михайлова агентство ТАСС открыло вещание на всех языках ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский). В 2024 году агентство отметит 120-летие.

Ранее стало известно, что заместитель министра культуры РФ Алла Манилова решила покинуть пост. Решение об этом было вызвано ее переходом на должность генерального директора Русского музея.

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