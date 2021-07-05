В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит отдыхать в своей климатической полосе. Такую рекомендацию дал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
"Вы знаете, какая штука: нет плохого климата. Хорошо жить людям там, где они привыкли. Вот, допустим, мы всегда говорим, что нашим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше всего отдыхать в своей полосе", – приводит слова Беленкова РИА Новости.
Тем, кто остался в своей полосе, специалист также дал несколько советов: не стоит полоть грядки без головного убора, при этом делать это лучше сидя. Детям и внукам следует следить за наличием у старших родственников необходимых лекарств в достаточном количестве.
Живущим в сухом климате нужно увеличить количество потребляемой жидкости и по возможности делать перерывы в работе в жаркие часы, порекомендовал академик.
Беленков напомнил, что разница между температурой кондиционера и наружной температурой не должна превышать семь градусов. Этого достаточно для создания прохлады, но недостаточно, чтобы получить радикулит или насморк.
Ранее главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина дала советы пожилым россиянам по подготовке к дачному сезону. По словам специалиста, важно постепенно восстанавливать двигательный режим: расширять физическую активность, гулять, увеличивать темп и длительность ходьбы.
"Доктор 24": жара и сердце
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