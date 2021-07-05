В РАН рассказали, где лучше отдыхать людям с заболеваниями сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит отдыхать в своей климатической полосе. Такую рекомендацию дал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.

"Вы знаете, какая штука: нет плохого климата. Хорошо жить людям там, где они привыкли. Вот, допустим, мы всегда говорим, что нашим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше всего отдыхать в своей полосе", – приводит слова Беленкова РИА Новости.

Тем, кто остался в своей полосе, специалист также дал несколько советов: не стоит полоть грядки без головного убора, при этом делать это лучше сидя. Детям и внукам следует следить за наличием у старших родственников необходимых лекарств в достаточном количестве.

Живущим в сухом климате нужно увеличить количество потребляемой жидкости и по возможности делать перерывы в работе в жаркие часы, порекомендовал академик.

Беленков напомнил, что разница между температурой кондиционера и наружной температурой не должна превышать семь градусов. Этого достаточно для создания прохлады, но недостаточно, чтобы получить радикулит или насморк.

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