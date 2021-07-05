В России могут разрешить оказание госуслуг через коммерческие приложения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций может разрешить оказание госуслуг и осуществление записи на прием в государственные ведомства через коммерческие мобильные приложения. Это следует из документа, опубликованного на портале проектов правовых актов.

"Предоставление услуг в электронной форме может осуществляться ‎с использованием информационных систем, интегрированных в установленном порядке с единым порталом и обеспечивающих санкционированный доступ заявителей к функциональности единого портала", – говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что к таким системам могут относиться, в частности, банковские приложения. Основным условием реализации инициативы указывается интеграция приложений с порталом госуслуг.

"Также проектом постановления предлагается закрепить возможность предоставления услуг и записи на прием в орган или организацию с использованием иных информационных систем при условии их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Такие изменения позволят гражданину записаться на прием в ведомство или получить услугу, предоставляемую ведомством с использованием любых иных информационных систем, интегрированных с единым порталом в порядке, определенном Минцифры России", – говорится в тексте записки.

Уточняется, что интеграция негосударственных систем с порталом госуслуг должна обеспечить защиту личных данных пользователей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры, порядок такой интеграции в настоящее время разрабатывается специалистами министерства и будет подготовлен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что учетные записи жителей России на госуслугах могут начать создавать по умолчанию при обращении граждан в госорганы. Одной из задач проекта является увеличение доли зарегистрированных на портале россиян до 85% к 2024 году.