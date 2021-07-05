Паразитолог рассказала о коварстве "болезни купальщиков"

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Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала Москве 24 о коварстве "болезни купальщиков".
Ранее в СМИ появилась информация об увеличении в столице числа случаев заболеваемости церкариозом в период аномальной жары. Этот недуг еще называют "болезнью купальщиков". Некоторые жители города якобы жалуются на то, что после заплыва в водоемах со стоячей водой, где купание официально запрещено, у них началась чесотка.
По словам Чернышевой, в разрешенных для купания местах отдыхающие с такой проблемой не столкнутся.
"Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так", – рассказала специалист.
Церкариозом можно заразиться не только окунаясь целиком в запрещенном месте, но и когда просто зашли в воду помочить ноги, предупреждает врач.
"Тяжесть заболевания у каждого проявляется индивидуально. К примеру, дети переносят ее хуже. Важно учитывать, один был укус или несколько. Сильный зуд подскажет о том, что общее состояние плохое, нужно принимать меры", – говорит Чернышева.
Эксперт советует после купания в открытых водоемах тщательно вытираться полотенцем и по возможности принять душ. За счет этого можно снизить риск заболеть, заключила собеседница Москвы 24.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в середине текущей недели в Москву вновь вернется 30-градусная жара. По прогнозам синоптиков, с четверга температура будет около и выше 30 градусов. При этом в пятницу и субботу погода в городе ожидается как в самые жаркие дни июля (от 29 до 34 градусов).
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