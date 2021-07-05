Паразитолог рассказала о коварстве "болезни купальщиков"

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Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала Москве 24 о коварстве "болезни купальщиков".

Ранее в СМИ появилась информация об увеличении в столице числа случаев заболеваемости церкариозом в период аномальной жары. Этот недуг еще называют "болезнью купальщиков". Некоторые жители города якобы жалуются на то, что после заплыва в водоемах со стоячей водой, где купание официально запрещено, у них началась чесотка.

По словам Чернышевой, в разрешенных для купания местах отдыхающие с такой проблемой не столкнутся.





Елена Чернышева врач-паразитолог, кандидат биологических наук Церкарии – это личинки, которые разводятся в грязной и теплой воде. Особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы.

"Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так", – рассказала специалист.

Церкариозом можно заразиться не только окунаясь целиком в запрещенном месте, но и когда просто зашли в воду помочить ноги, предупреждает врач.





Елена Чернышева врач-паразитолог, кандидат биологических наук Пораженную зону можно обработать мазью, которая снимает зуд. Врач со своей стороны посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты. Ведь если было множественное внедрение личинок, может даже подняться температура.

"Тяжесть заболевания у каждого проявляется индивидуально. К примеру, дети переносят ее хуже. Важно учитывать, один был укус или несколько. Сильный зуд подскажет о том, что общее состояние плохое, нужно принимать меры", – говорит Чернышева.

Эксперт советует после купания в открытых водоемах тщательно вытираться полотенцем и по возможности принять душ. За счет этого можно снизить риск заболеть, заключила собеседница Москвы 24.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в середине текущей недели в Москву вновь вернется 30-градусная жара. По прогнозам синоптиков, с четверга температура будет около и выше 30 градусов. При этом в пятницу и субботу погода в городе ожидается как в самые жаркие дни июля (от 29 до 34 градусов).