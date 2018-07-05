Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре 5 июля

ТАСС/Савинцев Федор

В Московской области в период с 11:30 по 19:00 часов 5 июля прогнозируются гроза и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

В такую погоду, рекомендовано не укрываться на остановках общественного транспорта, около недостроенных зданий, у рекламных щитов и под деревьями.

В МЧС также рекомендуют не подходить к оборванным проводам и вывескам, которые раскачиваются.

Автомобилистам рекомендуется парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В столичном регионе, как сообщалось ранее, за прошедшие суки выпало более 15% месячной нормы осадков. Наибольшее количество было зафиксировано в подмосковном Можайске – 24 миллиметра. Такой показатель равен четверти всего лимита июня. Минимальная температура воздуха ночью в столице составила 11,6 градусов.

Четверг и пятница в столичном регионе тоже будут дождливыми. Максимальная температура будет варьироваться в эти дни от 19 до 21 градусов.