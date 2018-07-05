Дождь продлится в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дождь и прохладная погода застанут москвичей и гостей столицы во время выходных 7 и 8 июля. Об этом передает ТАСС.

"Дожди и свежая прохладная погода ожидаются в столичном регионе до конца недели, в том числе и в выходные", – рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В субботу столбик термометра остановится на температуре 19 градусов. Таже ожидаются небольшие осадки. В воскресенье дождь продолжится, а вот температура увеличится до 23 градусов.

За прошедшие суки в Москве выпало более 15% месячной нормы осадков. Наибольшее количество было зафиксировано в подмосковном Можайске – 24 миллиметра. Такой показатель равен четверти всего лимита июня. Минимальная температура воздуха ночью в столице составила 11,6 градусов, передает Агентство "Москва".

Четверг и пятница в столичном регионе тоже будут дождливыми. Максимальная температура будет варьироваться в эти дни от 19 до 21 градусов.