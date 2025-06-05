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05 июня, 12:36

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Врач Кашух: кетчуп несет риск возникновения кариеса и ожирения

Гастроэнтеролог рассказала, чем кетчуп опасен для здоровья

Фото: depositphotos/studioM

Употребление кетчупа несет риск возникновения кариеса, ожирения и давления. Об этом в беседе с RT рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в честь Международного дня кетчупа.

По словам специалиста, за насыщенным вкусом и ярким цветом соуса может скрываться угроза для здоровья, так как кетчуп является одним из лидеров по содержанию сахара и соли. Это в свою очередь повышает его калорийность.

Кроме того, добавила Кашух, в некоторых соусах содержатся красители, ароматизаторы и искусственные консерванты, способные вызывать аллергические реакции.

Однако главное в употреблении кетчупа – соблюдать меру, пояснила она. Важно внимательно читать состав на упаковке и выбирать кетчуп без искусственных добавок. Либо готовить его самостоятельно.

"Кетчуп – это лишь дополнение к здоровой пище, а не основной компонент рациона", – заключила Кашух.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что неправильное хранение сыров с плесенью грозит повышенным грибковым ростом в организме и листериозом. Она уточнила, что при неправильном хранении плесень может появиться на любом сыре. В обычной плесени размножаются споры, которые бьют по печени и приводят к отравлению, отметила эксперт.

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