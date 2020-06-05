Более половины новых пациентов с коронавирусом в столице младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице за сутки выявлено еще 1 855 случаев COVID-19, более половины новых пациентов младше 45 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"42% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% – от 46 до 65 лет, 10,3% – от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 9% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.
Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.
За последние сутки в России подтверждено 8 726 случаев COVID-19. В 3 235 из них клинических проявлений не было.
На Москву приходится 1 855 новых случаев, на Московскую область – 762. В Санкт-Петербурге отмечено 378 случаев.
Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется и улучшается. Российский лидер отметил сложную динамику COVID-19 в Забайкалье и поручил оперативно помочь региону. Минобороны развернет там военный госпиталь для лечения больных с коронавирусом.
В столичных аэропортах начали тестировать на COVID-19
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