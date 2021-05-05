ВОЗ обновила рекомендации по содержанию соли в продуктах

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Большинство жителей планеты употребляет в день в два раза больше рекомендованного ВОЗ количества соли. Это провоцирует риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, передает пресс-служба организации.

В сутки необходимо потреблять не более 5 граммов соли. Также в организации отметили, что население Земли не понимает, сколько натрия потребляет ежедневно.

"Нам необходимо, чтобы страны разработали политику по снижению потребления соли и предоставили людям информацию, необходимую для правильного выбора продуктов питания. Нам также необходимо, чтобы пищевая промышленность сократила содержание натрия в переработанных продуктах", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Уточняется, что от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов ежегодно умирают порядка 3 миллионов человек.

В связи с этим ВОЗ опубликовала новые рекомендации контрольных показателей содержания натрия в более чем 60 категориях продуктов. В планах организации снизить потребление соли в мире на 30 процентов к 2025 году.

Ранее диетолог рассказал, что минеральная вода чрезвычайно эффективна для восстановления водно-электролитного баланса в жаркую погоду, однако нельзя ограничиваться только ей, забывая про обычную питьевую воду.

