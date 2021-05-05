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Общество

13:24

Невролог связал холодные руки с серьезным заболеванием

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Постоянно холодные руки могут свидетельствовать о спазме сосудов, рассказал "Звезде" невролог Павел Хорошев.

"Холодные руки – это спазм сосудов. Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин – болезнь Рейно", – прокомментировал врач.

Специалист также предупредил, что холодные руки могут быть реакцией организма на определенные лекарства или падение давления.

"Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными", – объяснил Хорошев.

Ранее врач рассказал, что сон на левом боку не оказывает негативного влияния на сердце. Он пояснил, что от давления сердце защищает каркас из ребер, который можно сравнить с жесткой коробкой.

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