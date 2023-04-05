Психолог рассказал, как избежать чрезмерного погружения в работу

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Когда люди пытаются сбежать от проблем, они могут начать чрезмерно погружаться в работу. Психолог и коуч Александр Кичаев советует в такой ситуации переключить внимание на хобби или отношения. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Нередко человек не может реализоваться в личной жизни как муж или как жена, отец, мать и так далее, в результате чего уходит в работу. Или бывает, что человек живет по принципу самореализации: для него главное – воплотить свои идеи и замыслы", – объяснил эксперт.

Специалист также отметил, что причина может быть в стремлении заработать деньги на погашение ипотечного кредита или дорогую покупку.

Однако при любых обстоятельствах не стоит забывать о важности сохранения баланса, подчеркнул Кичаев. Человек должен четко осознавать, для чего он работает. Есть люди, которые довольны тем, чем они занимаются, и для них поход на работу – это праздник, добавил психолог.

Если же человек с головой уходит в нелюбимую работу, в такой ситуации лучше переключить внимание на что-нибудь другое, рекомендовал специалист.

"Если работа не нравится и только деньги приносит, нужно найти какое-то хобби. Условно говоря, начать вышивать крестиком. Если человек будет слишком много времени посвящать работе, от которой нет радости, он быстро выгорит", – предупредил Кичаев.

Кроме того, психолог обратил внимание на то, что молодые люди всегда могут сменить работу и не искать хобби. Если такой вариант не подходит, то можно переключиться на отношения или общение с новыми знакомыми.

Ранее врач общей практики Елена Горина предупредила, что постоянный стресс на работе может привести к профессиональному выгоранию, на фоне которого могут развиться серьезные заболевания. Не исключено, что у человека обострятся хронические болезни, возникнут проблемы с ЖКТ.

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