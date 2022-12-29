17:27Общество
Эксперт по эмоциональному интеллекту рассказал, как не стать бесчувственным зомби
Фото: depositphotos/Gorodenkoff
Эксперт по развитию эмоционального интеллекта и гибких навыков, основатель школы эмоционального развития Илья Шубочкин рассказал, почему люди перестают испытывать эмоции и связано ли это с эмоциональным выгоранием, сообщает "Радио 1".
Он отметил, что потерять способность испытывать эмоции может каждый человек, в зависимости от его жизненного опыта и отношения к негативным переживаниям.
"Человек привыкает к тому, что негативные эмоции к нему попадают, поэтому начинает защищаться от них. В этот момент у него появляется некая заплаточка, и со временем, если не обращать на нее внимания, наше тело обретает некий защитный скафандр. В этот момент человек теряет эту эмоциональную чувствительность", – сказал Шубочкин.
При этом, по словам специалиста, защита от негативных эмоций действует и на положительные. В итоге, когда человек привыкает к такому поведению, он может полностью перестать чувствовать, его ничего не радует. Также теряется способность влюбляться.
Шубочкин назвал три способа, как обезопасить себя от становления "бесчувственным зомби".
- Понять и принять, что эмоции – это естественный процесс. Они выполняют полезные функции нашего организма. Плохих эмоций не бывает, поскольку негатив также защищает наш организм. Благодаря таким эмоциям мы развиваемся.
- Понять, что все эмоции быстро проходят. Любая эмоция длится от нескольких секунд до нескольких минут, поэтому не нужно переживать о том, что это причинит какой-то вред.
- Полюбить эмоции. Каждая эмоция в отдельности может казаться опасной и плохой, но вместе они делают нашу жизнь интереснее.
Эксперт также заметил, что такое эмоциональное выгорание отличается от настоящего. Человек "выгорает", когда с головой погружается в какое-либо дело и отдает ему все свои силы.
Ранее врач общей практики Елена Горина предупредила, что постоянный стресс на работе может привести к профессиональному выгоранию, на фоне которого могут развиться серьезные заболевания. Не исключено, что у человека обострятся хронические болезни, возникнут проблемы с ЖКТ.
Также при выгорании есть риск впасть в зависимость от сигарет и алкоголя, которые только усугубят негативное влияние на организм, предупредила специалист.
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