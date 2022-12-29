Эксперт по эмоциональному интеллекту рассказал, как не стать бесчувственным зомби

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Эксперт по развитию эмоционального интеллекта и гибких навыков, основатель школы эмоционального развития Илья Шубочкин рассказал, почему люди перестают испытывать эмоции и связано ли это с эмоциональным выгоранием, сообщает "Радио 1".

Он отметил, что потерять способность испытывать эмоции может каждый человек, в зависимости от его жизненного опыта и отношения к негативным переживаниям.

"Человек привыкает к тому, что негативные эмоции к нему попадают, поэтому начинает защищаться от них. В этот момент у него появляется некая заплаточка, и со временем, если не обращать на нее внимания, наше тело обретает некий защитный скафандр. В этот момент человек теряет эту эмоциональную чувствительность", – сказал Шубочкин.

При этом, по словам специалиста, защита от негативных эмоций действует и на положительные. В итоге, когда человек привыкает к такому поведению, он может полностью перестать чувствовать, его ничего не радует. Также теряется способность влюбляться.

Шубочкин назвал три способа, как обезопасить себя от становления "бесчувственным зомби".



Понять и принять, что эмоции – это естественный процесс. Они выполняют полезные функции нашего организма. Плохих эмоций не бывает, поскольку негатив также защищает наш организм. Благодаря таким эмоциям мы развиваемся.

Понять, что все эмоции быстро проходят. Любая эмоция длится от нескольких секунд до нескольких минут, поэтому не нужно переживать о том, что это причинит какой-то вред.

Полюбить эмоции. Каждая эмоция в отдельности может казаться опасной и плохой, но вместе они делают нашу жизнь интереснее.

Эксперт также заметил, что такое эмоциональное выгорание отличается от настоящего. Человек "выгорает", когда с головой погружается в какое-либо дело и отдает ему все свои силы.

Ранее врач общей практики Елена Горина предупредила, что постоянный стресс на работе может привести к профессиональному выгоранию, на фоне которого могут развиться серьезные заболевания. Не исключено, что у человека обострятся хронические болезни, возникнут проблемы с ЖКТ.

Также при выгорании есть риск впасть в зависимость от сигарет и алкоголя, которые только усугубят негативное влияние на организм, предупредила специалист.

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