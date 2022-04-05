Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В течение недели в Москве ожидается низкое атмосферное давление на уровне 733–739 миллиметров ртутного столба из-за циклона. Об этом сообщает ТАСС.

Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева рассказала, что в таких условиях может возникнуть погодная гипоксия, которая вызывает одышку, ломоту в теле, слабость, сонливость и головокружение. Особенно сильно, считает специалист, это может отразиться на пожилых людях, офисных работниках, перенесших коронавирус, а также на тех, у кого наблюдаются проблемы с сосудами и сердцем.

"Погодная гипоксия – это пониженное содержание в воздухе кислорода в силу геомагнитных возмущений, разряженной атмосферы и резкого понижения атмосферного давления. Нехватка кислорода сказывается на самочувствии всех людей, особенно метеочувствительных", – рассказала Федосеева.

Врач также предупредила о приступах учащенного сердцебиения, колебания артериального давления, быстрой утомляемости, рассеянном внимании, ноющей головной боли, суставной и мышечной боли, головокружении.

"До стабилизации состояния ограничьте прием чая, кофе, алкоголя, сладкой газировки, энергетиков, тяжелой и жирной пищи. Прогуляйтесь, совершая глубокие вдохи", – рекомендовала Федосеева.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к пятнице, 8 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до +10...+12 градусов.

По его словам, в ближайшие дни дневные температуры приблизятся к 10-градусной отметке. В среду, 6 апреля, ожидается +6...+8 градусов, в четверг – около +8...+9 градусов.

