РЖД отменяют поезда в Калининград, следующие транзитом через Литву и Белоруссию

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В РЖД приняли решение о временной отмене поездов следованием из городов России в Калининград. Изменения коснутся тех рейсов, которые следуют транзитом по территории Литвы и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Временные ограничения на курсирование международных пассажирских поездов начинают действовать с 6 апреля.

В частности, изменения затронули поезда сообщением Калининград – Москва и Калининград – Санкт-Петербург.

Отмечается, что для поезда следованием из Калининграда в Москву, движение которого запланировано на сегодняшний день, изменят график курсирования.

Ранее БелЖД временно отменила два оставшихся в сообщении с РФ поезда. Это было сделано на фоне решения российской стороны о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом.