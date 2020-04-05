В Оперштабе опровергли заражение коронавирусом сотрудников мэрии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве опроверг сообщения о том, что новым коронавирусом заразились сотрудники мэрии.

Ранее информация о якобы случаях заражения среди членов правительства столицы появилась в социальных сетях.

"Среди всех зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий", – подчеркнули в Оперштабе.

Там также призвали граждан доверять только официальным источникам информации.

В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на 5 апреля в столице подтверждена коронавируская инфекция у 3893 человек.

В России под наблюдением из-за COVID-19 остается более 198 тысяч человек. В стране было проведено почти 700 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.