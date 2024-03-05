Профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня в РФ до 38 часов в неделю

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила за сокращение рабочего дня в стране до 38 часов. Об этом ТАСС сообщил секретарь организации Олег Соколов.

Ранее Росстат сообщил, что средняя продолжительность рабочего дня в стране выросла и достигла рекордных за последние 19 лет 7,17 часа. В Минтруде объяснили полученные данные загруженностью производств.

"Очень много дискуссий есть, чтобы сократить рабочую неделю, но наша позиция – что нужно начать с сокращения рабочего дня. Не 40 часов (в неделю), а 38 часов, 36 часов в перспективе", – сообщил он.

По мнению Соколова, добиться сокращения рабочего дня можно путем технологического переоснащения и роботизации производств. Он считает, что РФ "сильно отстает" в этом вопросе.

До этого Минтруд выступил против заключения трудового договора с работающими из-за рубежа гражданам. В ведомстве пояснили, что права и обязанности в трудовых отношениях сотрудников и работодателей в полной мере могут быть обеспечены только в пределах страны.



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