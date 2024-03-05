Длительность рабочего дня установила рекорд как минимум за 19 лет – Росстат

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Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2023 году установила рекорд за последние 19 лет, составив 7,17 часа, сообщает РБК со ссылкой на проанализированные данные Росстата.

В прошлом году рабочий день в стране в среднем длился на 4 минуты больше, чем в 2022 году. За год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника стала длиннее на 17,3 часа, до 1,77 тысячи часов в год.

Показатели продолжительности рабочего времени как за целый год, так и в расчете на один день в прошлом году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата, то есть с 2005 года. До этого рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год работник отрабатывал 1,76 тысячи часов.

Как считают в Минтруде РФ, рост длительности среднего рабочего времени объясняется высокой загрузкой производственных мощностей. При этом продолжительность рабочего дня зависит от отрасли.

Самый длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства – в среднем он длился 8,21 часа. На втором месте оказались работники, которые занимаются административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг, на третьем – занятые в сфере добычи металлических руд.

Ранее сообщалось, что сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня. 8 Марта в этом году выпадает на пятницу и будет нерабочим. В связи с этим россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, отдохнут три дня подряд. Рабочий день в четверг, 7 марта, будет сокращенным, поскольку является предпраздничным.

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