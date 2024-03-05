Облачная погода и небольшие осадки прогнозируются в Москве 5 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 5 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от нуля до плюс 2 градусов, а в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 9 градусов, по области – до минус 12 градусов, местами до минус 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что самым холодным днем на этой неделе в столице станет четверг, 7 марта, из-за антициклональной погоды. Температура воздуха в этот день понизится до минус 4 градусов – это на 4–5 градусов ниже нормы.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что на неделе с 11 марта на столицу может обрушиться снегопад. В предстоящие выходные в Москве сохранится минусовая температура, добавил синоптик.

Небольшие осадки и 1 градус ожидаются в Москве днем 5 марта