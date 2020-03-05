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Общество

13:39

Водителей предостерегли от перехода на летнюю резину

общество транспорт авто

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Жителей столицы предупредили, что переходить на летнюю резину пока рано. По словам научного руководителя Гидроментцентра РФ Романа Вильфанда, время для смены зимних шин еще не пришло.

"У шин есть определенные свойства, резина должна обладать эластичностью. Летняя резина осуществляет хорошее сцепление с дорожной поверхностью, когда среднесуточная температура превышает 5-7 градусов тепла или хотя бы дневная постоянно превышает 7 градусов", – приводит Агентство "Москва" слова синоптика.

Также специалист сообщил о преждевременных разговорах про раннее отключение отопления в квартирах. Вильфанд отметил, что в столице пока не установилась благоприятная для этого погода.

Ранее эксперты заявляли, что менять зимние колеса не стоит до середины апреля. По их мнению, для переобувания необходима устойчивая плюсовая среднесуточная температура на уровне 8 градусов.

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