Неожиданно: где в России пьют больше всех вина

Эксперты установили, какие российские регионы являются лидерами по потреблению вина. Выяснилось, что больше всего вина – 0,65 литра на человека – в январе 2019 года выпили в Ненецком автономном округе. Такие данные опубликовал Центр изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), основываясь на статистике ЕГАИС.
Второе место в рейтинге "любителей вина" занял Санкт-Петербург, где потребление этого напитка на человека в январе составило 0,5 литра. Вслед за Петербургом расположились Московская область, Карелия и Мурманская область. В этих регионах выпили 0,4 литра вина за месяц, сообщает RT. Наименьшей популярностью вино пользовалось в республиках Северного Кавказа: Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии (20 граммов на человека).
Согласно статистике, за январь россиянин выпил в среднем около 0,2 литра вина. А всего в стране за этот период продали 3,6 миллиона декалитров этого напитка.
Ранее Роскачества провело исследование российских игристых вин в рамках проекта "Винный гид России". Эксперты оценивали вина из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области. В ходе проверки они пришли к выводу, что достойную продукцию отечественного производства можно купить и по цене до 500 рублей.
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