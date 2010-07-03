Милонов назвал Елену Малышеву "лучиком света здоровья"

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за телеведущую программы "Жить здорово!" Елену Малышеву и назвал ее "лучиком света здоровья". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Не буду обсуждать танец полового органа или еще чего-нибудь, но за ту часть, которую я видел, когда она боролась с диабетом, я хочу сказать ей спасибо, даже если что-то было, выходящее за рамки... Это одна из самых лучших передач на "Первом канале". На фоне матершинника Сергея Шнурова, который дает рекомендации молодым исполнителям, как им лучше снять трусы перед камерой, Малышева – это лучик света, причем света здоровья", – считает Милонов.

По его мнению, ведущая является очень важным популяризатором здорового образа жизни, несмотря на неоднозначность и возможную эпатажность подачи информации.

Ранее Арбитражный суд столицы оштрафовал ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" на 100 тысяч рублей после обнаружения недочетов. Проверка проводилась по поручению зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

Выяснилось, что в структуре отделения нет преднаркозной и противошоковой палат с оснащением. Помимо этого, в кабинете пластического хирурга нет кушетки, перевязочного стола, холодильника, весов и тонометра. К тому же стаж специалиста не превышает пяти лет.

Все нарушения были устранены. Малышева добавила, что сейчас у Росздравнадзора нет претензий к ее клинике.