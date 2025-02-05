Стартовал конкурс на соискание национальной премии "Хрустальный компас"

Фото: телеграм-канал премии "Хрустальный компас"

В России стартовал прием заявок на соискание национальной премии "Хрустальный компас". В этом году конкурс проводится в 13-й раз, обладателями награды станут авторы выдающихся достижений и уникальных проектов в области науки и культуры, сохранения природного и историко-культурного наследия, а также деятели в сфере просвещения, сообщается на сайте премии.

Принять участие в конкурсе смогут научные и образовательные учреждения, творческие союзы, российские и иностранные организации, независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица. Прием заявок продлится до 10 февраля.

Претендентов на соискание премии оценят члены экспертного совета, в составе которого есть авторитетные ученые, известные государственные и общественные деятели, представители бизнеса и СМИ. В этом году награду вручат в 11 номинациях.

В преддверии Дня российской науки Сергей Собянин вручил премии правительства столицы молодым ученым за достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук. Премии присуждаются ежегодно за выдающиеся научные результаты и внедрение новых технологий.

Ранее в Галерее художников в Москве прошла первая отраслевая премия "Лучшая галерея". Награды по итогам 2024 года вручили проектам, командам и руководителям. Всего в конкурсе участвовали 23 галереи.