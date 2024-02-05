Мурашко заявил, что многие страны согласны с позицией РФ по вопросу смены пола

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Многие государства придерживаются аналогичной с Россией позиции по вопросу смены пола, рассказал РИА Новости глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что Российская Федерация не одинока в своей позиции", – поделился министр.

Мурашко указал, что многие страны мира рассматривают классическое трактование двух полов. Вместе с тем он выразил надежду на то, что эта позиция будет услышана в мире.

24 июля 2023 года Владимир Путин утвердил запрет в России на операции по смене пола. Закон об основах охраны здоровья граждан был дополнен новой статьей, которая запрещает проводить операции, применять препараты, направленные на смену пола.

Нововведение не распространяется на вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.