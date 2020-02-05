Ространснадзор не видит необходимости в пересмотре регламента перевозки питомцев

Фото: depositphotos/Amaviael

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал Москве 24 предложение об изменении регламента авиаперевозки животных.

Это предложение в министерство транспорта внес глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат предложил выкупать для своих питомцев соседнее кресло. В Ространснадзоре же сочли, что подобные изменения не нужны.

"Перевозка животных строго регламентирована международными и нашими федеральными авиационными правилами. Там все расписано: как вести, какого размера животное, каким образом они должны быть упакованы. Все это есть, в дополнительном билете на животное нет необходимости", – отметил Смирнов.

Помимо этого, он отреагировал на возможность повышения разрешенного веса перевозимого животного с 8 до 10 килограммов, про которую также заявлял Бурматов.

"В самолете все взвешивается. Он принимает на борт ровно столько, сколько прописал конструктор. Написал он 20 тонн, значит, ни килограмма больше. Потому что этот килограмм снимает все гарантии, которые конструктор давал этому самолету по безопасности полета. Все строго регламентировано, поэтому регламентирован и вес животного", – пояснил Смирнов.

Предложение о перевозке питомцев в салоне авиасудна вместе с остальными пассажирами он и вовсе счел вредным для общества.

"Тут дело не только в размерах собаки. Вот вы любите собак, а я нет. Мало того, у меня аллергия на шерсть. Размер не имеет значения. Важно, чтобы было удобно всем 300 пассажирам самолета. Обязательно половина из них или, может, даже больше собак не переносят. Пассажир, купив билет, имеет право на комфортный полет", – добавил специалист.

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует рассмотреть предложения пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных.

Такое решение было принято после того, как стало известно о гибели двух котов из-за неправильной обработки багажа одного из пассажиров при пересадке в аэропорту Шереметьево.

Хозяин погибших питомцев намерен добиться открытия уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Коты летели в багажном отделении из Нью-Йорка в Москву. В смерти питомцев авиакомпания обвинила сотрудников, отвечавших за обработку багажа в аэропорту.

Смирнов согласился, что в данном случае вина возлагается на грузчиков. По его словам, в их компетенции было слежение за соблюдением регламента. Во избежание подобных инцидентов Смирнов порекомендовал относиться к животным так же, как к людям.

Другая история произошла с владельцем упитанного кота Виктора, который не захотел оставлять животное в багажном отсеке на восемь часов и схитрил. При досмотре он показал другого кота и получил посадочный талон, по которому полетел его любимец. За это авиакомпания "Аэрофлот" исключила пассажира из программы лояльности.