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16:23

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице остается ниже эпидпорога

общество медицина

16:23

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Фото: depositphotos/zurijeta

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога, несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 64,5%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,16% (на предыдущей неделе – 0,25%)", – говорится в сообщении.

В Москве прививки против гриппа сделали более 7,5 миллиона человек.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для профилактики гриппа и ОРВИ нужно не допускать присутствия в коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих.

В частности, в детских садах следует проводить обязательные "утренние фильтры" при приеме детей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 40 классов в 11 школах и 35 групп в 20 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты в период с 26 января по 1 февраля из-за острой респираторной вирусной инфекции и гриппа.

общество медицина

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