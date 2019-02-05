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15:19

Десятки классов в школах Подмосковья были закрыты из-за ОРВИ

общество медицина

15:19

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Московской области 40 классов в 11 школах и 35 групп в 20 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты в период с 26 января по 1 февраля из-за острой респираторной вирусной инфекции и гриппа. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора по Московской области.

"По данным мониторинговых наблюдений в период с 26 января по 1 февраля на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 58 тысячи 353 случая заболеваний ОРВИ и гриппом (показатель – 78,32 на 10 тысяч населения)", – говорится в сообщении.

Как уточняется, показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин.

25 января в нескольких школах столицы зафиксировали вспышку кори. В школе №1434 на улице Раменки (дом № 15, корпус 1 и корпус 2) в ЗАО заболело трое детей – школьников из одной семьи. Все заболевшие дети не были привиты против кори из-за отказа родителей от проведения профилактических прививок.

Еще один случай кори выявлен у непривитого ребенка – ученика школы № 1797 в ВАО.

общество медицина

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