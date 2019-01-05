Снег и гололед ожидаются в столице 6 января

В воскресенье, 6 января, в Москве синоптики обещают облачность с прояснениями. Местами будет идти небольшой снег, возможен также гололед.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице не будет опускаться ниже 8 градусов мороза. В городе подует северный и северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на прежнем уровне, 752 миллиметра ртутного столба.
В ночь с субботы на воскресенье, по словам метеорологов, возможен небольшой туман и изморозь. Температура останется не уровне 9 градусов ниже нуля. В понедельник, 7 января, дневная температура может опуститься до 20 градусов мороза.
Ранее в субботу коммунальные службы вывели на улицы Москвы снегоуборочную технику. Город от последствий обильного снегопада убирали тысячи машин и рабочих. Городские лыжные трассы и горнолыжные склоны приведены в порядок с помощью специальных технических средств.
Коммунальщики чистят столичные дороги и крыши от снега
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