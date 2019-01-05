Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 января

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 5 января.

Как сообщает портал "Метеоновости", максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 6 до минус 4 градусов, по области – от 9 до 4 градусов ниже нуля.

Будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление составит 746 ммллмметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80 процентов.

В центре погоды "Фобос" спрогнозировали сильные морозы на Рождество. Похолодание начнется в выходные, а в понедельник дневная температура опустится до -20 градусов.

Ранее сообщалось, что городские лыжные трассы и горнолыжные склоны Москвы приведены в порядок с помощью ратраков после сильных снегопадов.