Верхом на "подснежнике": как отогреть автомобиль

Выйти с утра и увидеть вместо машины аккуратный сугроб – вполне реальный сценарий для Москвы в эти дни. И полбеды – откопать машину, ведь ее нужно еще завести. Проверенными дедовскими способами поделился с порталом Москва 24 автоэксперт Борис Ласкин.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Подготовка

Современные технические регламенты гарантируют легкий запуск автомобиля при температурах до минус 25 градусов по Цельсию. Однако на дорогах еще очень много машин предыдущих эпох – со своими особенностями и последствиями холодного старта. Поэтому с учетом устоявшейся погоды нелишним будет подготовить машину даже к ночной стоянке.

"Конечно, лучше всего загнать автомобиль в теплый гараж или отапливаемый паркинг. Так вы легко сможете начать движение в любой момент. Если же такой возможности нет, в первую очередь стоит проверить аккумулятор", – говорит Ласкин.

У всех современных производителей аккумуляторные батареи примерно одинаковые по качеству. И при исправном аккумуляторе автомобиль должен заводиться без проблем. Однако если батарея заряжена не полностью, то даже небольшие ночные заморозки могут окончательно "посадить" ее. А в сильные морозы могут вылезти и более серьезные проблемы.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

"Поэтому, конечно, неплохо бы вынуть аккумулятор и занести его домой, в тепло. Это поможет сохранить заряд и повысит шансы завестись без проблем", – подчеркивает эксперт.

Он рекомендует заменить масло в двигателе на менее вязкое, например с 5W40 на 0W40 любого понравившегося производителя. Правда, делать это стоит загодя, во время подготовки автомобиля к холодному сезону.

Также нелишним будет пройтись по резиновым уплотнителям дверей и багажника силиконовой смазкой. Это поможет предотвратить примерзание дверей, что особенно актуально для автомобилей с безрамочными стеклами. Такую услугу можно заказать на автомойке (как правило, она входит в "зимний пакет"), а можно купить баллончик в отделе автохимии и сделать все самостоятельно.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Холодный старт

Если с ночи аккумулятор не был предварительно снят, стоит готовиться к тому, что его придется изымать и нести в теплую квартиру на зарядку.

Помочь в такой ситуации могут высоковольтные провода и собрат-автомобилист, который согласится "прикурить" замерзший мотор. Провода лучше выбирать потолще – так они наверняка выдержат токи и не расплавятся в момент запуска.

"Прогревать двигатель до рабочих температур необязательно, особенно на современных машинах. Но дать ему поработать пять-семь минут нужно. Как правило, за это время можно успеть очистить машину от снега и наледи на стеклах", – отмечает Борис Ласкин.

Небольшой лайфхак для владельцев "механики": завести двигатель будет проще, если перед этим выжать сцепление. Однако прогревать нужно не только двигатель, и здесь снова в выигрыше оказываются механические коробки передач.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

"В Москве обычно сильных морозов не бывает. Но в прошлую зиму температура опускалась до минус 30 градусов. В таких экстремальных условиях может загустеть масло в коробке передач. На "механике" нужно выжать сцепление и сначала раскачивать рычаг влево-вправо, а потом несколько раз поочередно включить все передачи – как бы "разогнать" масло. На "автомате" все сложнее. Можно попробовать несколько раз перевести рычаг из нейтральной передачи в положения "драйва" и "реверса". Если это не поможет, то эвакуировать машину в теплое помещение и отогревать", – объяснил эксперт.

Также он советует, если площадка без уклона, оставлять машину на передаче и не пользоваться стояночным тормозом. Для надежности можно подложить под колесо кирпич. Дело в том, что тормозные колодки могут примерзнуть, особенно если накануне было влажно, а ночью ударил мороз.

Если это произошло, то на машинах с передним и полным приводом можно попробовать медленно начать движение и подождать, когда колодки от трения разогреются и отлипнут. Но это чревато как преждевременным износом тормозов, так и повышенной опасностью заноса. Поэтому все же лучше отправить машину на эвакуаторе в сервис, а самому взять такси или воспользоваться каршерингом.

Кстати, движение в любом случае лучше начинать плавно, без резких ускорений и торможений: пока резина не разогреется, пятно сцепления с дорогой будет значительно меньше, что может сказаться на управлении. А о том, как правильно подобрать подходящую зимнюю резину, читайте в материале Москва 24.