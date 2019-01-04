Верхом на "подснежнике": как отогреть автомобиль

Выйти с утра и увидеть вместо машины аккуратный сугроб – вполне реальный сценарий для Москвы в эти дни. И полбеды – откопать машину, ведь ее нужно еще завести. Проверенными дедовскими способами поделился с порталом Москва 24 автоэксперт Борис Ласкин.
Подготовка
Современные технические регламенты гарантируют легкий запуск автомобиля при температурах до минус 25 градусов по Цельсию. Однако на дорогах еще очень много машин предыдущих эпох – со своими особенностями и последствиями холодного старта. Поэтому с учетом устоявшейся погоды нелишним будет подготовить машину даже к ночной стоянке.
"Конечно, лучше всего загнать автомобиль в теплый гараж или отапливаемый паркинг. Так вы легко сможете начать движение в любой момент. Если же такой возможности нет, в первую очередь стоит проверить аккумулятор", – говорит Ласкин.
У всех современных производителей аккумуляторные батареи примерно одинаковые по качеству. И при исправном аккумуляторе автомобиль должен заводиться без проблем. Однако если батарея заряжена не полностью, то даже небольшие ночные заморозки могут окончательно "посадить" ее. А в сильные морозы могут вылезти и более серьезные проблемы.
"Поэтому, конечно, неплохо бы вынуть аккумулятор и занести его домой, в тепло. Это поможет сохранить заряд и повысит шансы завестись без проблем", – подчеркивает эксперт.
Он рекомендует заменить масло в двигателе на менее вязкое, например с 5W40 на 0W40 любого понравившегося производителя. Правда, делать это стоит загодя, во время подготовки автомобиля к холодному сезону.
Также нелишним будет пройтись по резиновым уплотнителям дверей и багажника силиконовой смазкой. Это поможет предотвратить примерзание дверей, что особенно актуально для автомобилей с безрамочными стеклами. Такую услугу можно заказать на автомойке (как правило, она входит в "зимний пакет"), а можно купить баллончик в отделе автохимии и сделать все самостоятельно.
Холодный старт
Если с ночи аккумулятор не был предварительно снят, стоит готовиться к тому, что его придется изымать и нести в теплую квартиру на зарядку.
Помочь в такой ситуации могут высоковольтные провода и собрат-автомобилист, который согласится "прикурить" замерзший мотор. Провода лучше выбирать потолще – так они наверняка выдержат токи и не расплавятся в момент запуска.
"Прогревать двигатель до рабочих температур необязательно, особенно на современных машинах. Но дать ему поработать пять-семь минут нужно. Как правило, за это время можно успеть очистить машину от снега и наледи на стеклах", – отмечает Борис Ласкин.
Небольшой лайфхак для владельцев "механики": завести двигатель будет проще, если перед этим выжать сцепление. Однако прогревать нужно не только двигатель, и здесь снова в выигрыше оказываются механические коробки передач.
"В Москве обычно сильных морозов не бывает. Но в прошлую зиму температура опускалась до минус 30 градусов. В таких экстремальных условиях может загустеть масло в коробке передач. На "механике" нужно выжать сцепление и сначала раскачивать рычаг влево-вправо, а потом несколько раз поочередно включить все передачи – как бы "разогнать" масло. На "автомате" все сложнее. Можно попробовать несколько раз перевести рычаг из нейтральной передачи в положения "драйва" и "реверса". Если это не поможет, то эвакуировать машину в теплое помещение и отогревать", – объяснил эксперт.
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Также он советует, если площадка без уклона, оставлять машину на передаче и не пользоваться стояночным тормозом. Для надежности можно подложить под колесо кирпич. Дело в том, что тормозные колодки могут примерзнуть, особенно если накануне было влажно, а ночью ударил мороз.
Если это произошло, то на машинах с передним и полным приводом можно попробовать медленно начать движение и подождать, когда колодки от трения разогреются и отлипнут. Но это чревато как преждевременным износом тормозов, так и повышенной опасностью заноса. Поэтому все же лучше отправить машину на эвакуаторе в сервис, а самому взять такси или воспользоваться каршерингом.
Кстати, движение в любом случае лучше начинать плавно, без резких ускорений и торможений: пока резина не разогреется, пятно сцепления с дорогой будет значительно меньше, что может сказаться на управлении. А о том, как правильно подобрать подходящую зимнюю резину, читайте в материале Москва 24.
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