Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, снег и до 5 градусов мороза ожидается в столичном регионе в четверг, 3 января.

Как сообщает портал "Метеоновости", Москва и область останутся под влиянием атмосферных фронтов глубокого североатлантического циклона.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Максимальная температура в столице составит от минус 2 до 0 градусов, по области – до 5 градусов мороза.

При облачной погоде временами будет идти снег. Относительная влажность воздуха около 80 процентов. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.

В центре погоды "Фобос" ранее спрогнозировали сильные морозы на Рождество. Похолодание начнется в выходные, а в понедельник дневная температура опустится до -20 градусов.