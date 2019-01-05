Москвичам рассказали, как восстановить режим сна до конца праздников

Медики рекомендуют заранее подумать о восстановлении режима сна после новогодних праздников. Сделать это стоит минимум за трое суток до возвращения к работе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врача общей практики городской поликлиники №6 департамента здравоохранения Светлану Борисову.
По ее словам, сильно менять привычный распорядок не следует даже во время праздников. Лучше, чтобы человек ложился и просыпался примерно в одно и то же время. При этом не рекомендуется спать слишком долго.
Тем, кто хочет ускорить возвращение к будничному режиму, Борисова советует регулировать освещенность в квартире.
"Утром нужно делать так, чтобы в помещении было как можно светлее – это поможет организму проснуться. В течение дня организму тоже нужно большое количество света. А вот к вечеру яркое освещение уже не нужно", – отметила специалист.
Она добавила, что необходимо отказаться от дневного сна, кофе и напряженной умственной деятельности перед сном. Все это можно заменить вечерними прогулками, расслабляющей ванной и прослушиванием спокойной музыки.
Ранее диетологи дали советы, которые помогут избежать похмелья во время новогодних праздников. В частности, стоит не оставлять в желудке пустоты, которую захочется заполнить разом и с перебором.
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