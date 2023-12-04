Врач развеяла миф о важности завтрака

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Факт, который гласит, что полезно рано завтракать, является мифом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-диетолога и терапевта Елену Тихомирову.

По ее словам, если человек после пробуждения не хочет есть, то может не завтракать, а поесть через несколько часов. Как она утверждает, это никак не скажется на здоровье.

"Каждый может завтракать в то время, в которое ему более комфортно", – заявила диетолог.

При этом врач отметила, что если же человек после подъема съест сразу непривычно большой объем еды, то будет чувствовать вялость и сонливость. Однако, по ее словам, для другого человека подобный объем пищи после пробуждения может быть нормой.

"Если человек знает, что он, пропустив завтрак, пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо", – также сообщила Тихомирова.

При этом врач предупредила, что есть категории людей, которым нельзя пропускать завтрак – те, кто должен соблюдать лечебный режим питания для того, чтобы восстановиться после болезни. Например, при хронических гастритах, язве.

Ранее россиян призвали не употреблять кофе на завтрак вместо еды. Дело в том, что напиток не несет в себе никаких питательных веществ, поэтому организму приходится тратить собственные ресурсы. К тому же употребление кофе вместо утреннего приема пищи может привести к развитию метаболического синдрома.



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