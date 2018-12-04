В Тбилиси "Жигули" более четверти века простояли на балконе квартиры

В Тбилиси автомобиль "Жигули" 27 лет простоял на балконе жилого дома. За это время он стал настоящей местной достопримечательностью, сообщает Sputnik Грузия.

В 1991 году житель спального района Дигомский массив Резо Энукидзе приобрел ВАЗ-2106. В первую же ночь неизвестные сняли с машины покрышки. Чтобы защититься он злоумышленников, хозяин авто при помощи подъемного крана "припарковал" автомобиль прямо на балконе своей квартиры на четвертом этаже.

Соседям он сказал, что машина там будет стоять "до лучших времен". В результате, Энукидзе так ни разу и не воспользовался "Жигулями" для поездок.

Хозяин регулярно мыл и чистил свою машину, но покрышки так и не купил. Полтора года назад Энукидзе не стало. Недавно машину спустили на землю.

Местные жители полагают, что родственники автовладельца решили ее продать.

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