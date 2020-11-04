Нарколог описал механизм влияния алкоголя на COVID-19

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Стало известно, как алкоголь влияет на течение заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио Sputnik.

Эксперт разъяснил, что тяжесть течения заболевания зависит от индивидуальных защитных свойств организма человека. При этом пьющий сильнее рискует получить тяжелую форму болезни.

"Если человек болеет COVID в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни", – сообщил нарколог.

Он отметил, что смешение алкоголя с препаратами, необходимыми для лечения, может грозить тяжелыми последствиями.

"Прежде всего, речь об антибиотиках. <...> Алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов", – пояснил врач.

Нарколог подчеркнул, что во время болезни может проявиться защитная реакция организма. Это поможет некоторым гражданам отказаться от алкоголя на период лечения.

"Если человек уже серьезно заболел, то, скорее всего, он не будет продолжать употреблять (алкоголь. – Прим. Ред.)", – заключил Исаев.

Ранее специалисты назвали причину тромбоза при COVID-19. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.