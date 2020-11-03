Специалисты назвали причину тромбоза при COVID-19

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Специалисты Мичиганского университета выяснили, что при коронавирусе тромбы возникают из-за появления в крови аутоиммунных антител, сообщает "Газета.ру".

По словам ученых, исследования крови пациентов с наиболее выраженными симптомами COVID-19 показали повышенный уровень аутоантител и белых клеток крови, участвующих в воспалительных процессах. После проведения опытов на мышах эксперты установили, что подобные комбинации приводит к выраженному тромбообразованию.

Ученые поставили перед собой задачу выяснить, улучшит ли состояние пациентов уничтожение этих аутоантител. Кроме того, специалисты намерены узнать, почему они начинают образовываться при COVID-19.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, затрагивающие важные системы организма. Речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.