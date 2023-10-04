Стали известны самые необычные осенние предпочтения в еде у россиян

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В сентябре россияне чаще заказывали еду с неожиданными вкусовыми сочетаниями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные одного из сервисов доставки еды.

За прошлый месяц самыми необычными предпочтениями среди россиян стали каштаны и лисички. По информации сервиса, количество блюд, заказанных с каштанами, возросло на 10% по сравнению с августом, а число еды, приобретенной с лисичками, – на 27%.

"Предпочитают разнообразные сочетания каштанов с говядиной, уткой или бараниной. На них пришлось 54% заказов от всех блюд с каштанами в августе – сентябре. Среди закусок с каштанами самыми популярными оказались чебуреки с креветками и каштаном", – говорится в материале.

Кроме того, аналитики сервиса выявили, что люди, проживающие в Санкт-Петербурге, стали чаще покупать бургеры с лисичками и трюфельным соусом. В то же время в Новосибирске пользуется спросом пита с лисичками и сыром страчателла.

"Москвичи выбирают в доставке хачапури с лисичками, сыром и шпинатом, а также гриль-чиз с лисичками", – подытожили специалисты.

Ранее врач-терапевт Маргарита Королева заявила, что сочетание мяса с овощами поможет повысить скорость обмена веществ и избавиться от лишних килограммов. Для переработки мяса и овощей организм затрачивает большое количество энергии, и благодаря пищевому термогенезу повышается скорость обмена веществ.

Кроме того, такое сочетание продуктов поможет насытить организм витаминами и полноценным белком, который необходим для построения мышечной ткани, уточнила Королева.

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