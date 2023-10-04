Терапевт объяснил, как правильно оказать первую помощь при инсульте

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Человека с инсультом лучше не перемещать для того, чтобы уменьшить вероятность получения повреждений. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Игоря Видяскина.

По словам специалиста, нельзя давать человеку лекарства без рецепта, который должен выписать врач. Кроме того, нельзя кормить и поить больного, поскольку во время инсульта часто нарушается функция глотания. Также врач посоветовал сразу же звонить в скорую.

"Проверьте, дышит ли он, есть ли пульс, обеспечьте свободный доступ кислорода, развяжите тугую одежду. В случае отсутствия дыхания и сознания, приступайте к проведению сердечно-легочной реанимации", – рассказал специалист.

Как утверждает Видяскин, если у человека появляется тошнота, рвота или он теряет сознание, необходимо повернуть больного на бок и подложить пакет. По возможности терапевт рекомендовал записывать время, когда появились симптомы инсульта, чтобы врач смог в дальнейшем оценить состояние человека и назначить ему правильное лечение.

"Успокойте больного и обеспечьте ему моральную поддержку. Не оставляйте пациента без наблюдения до приезда скорой помощи, так как состояние человека может измениться", – заключил врач.

Ранее российские ученые придумали специальный алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения. Система работает на основе медицинской методики "УДАР" и нейросети по реальным данным людей, у которых диагностировали инсульт.

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